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Политика

Ле Пен заявила о намерении участвовать в президентских выборах в следующем году

Ле Пен заявила, что будет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
Sarah Meyssonnier/Reuters

Лидер парламентской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в следующем году. Об этом сообщает телеканал TF1.

«Я буду участвовать в президентских выборах», — сказала Ле Пен по итогам экстренного совещания с однопартийцами.

7 июля Апелляционный суд Парижа подтвердил обвинительный приговор Марин Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. При этом, как уточняет France Presse, суд смягчил приговор французскому политику до трех лет лишения свободы. Из них один год она проведет с электронным браслетом и еще два года — условно. Ле Пен формально сможет принять участие в президентской гонке 2027 года.

31 марта Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» были признаны виновными в присвоении денежных средств, предназначенных для найма ассистентов в Европейском парламенте. Политика изначально приговорили к четырем годам лишения свободы и запретили избираться в органы государственной власти в течение пяти лет. Отбывать наказание ее направили домой с электронным браслетом.

Ранее Макрон отказался комментировать приговор Ле Пен, разрешающий ей баллотироваться.

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