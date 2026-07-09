На Западе рассказали, изменит ли ход конфликта лицензия на Patriot для Украины

Эксперт Лопеш: лицензия на Patriot для Украины не изменит ход конфликта

Решение США дать Украине лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot не повлияет на развитие конфликта в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Об этом заявил телеканалу CNN Portugal специалист по международным отношениям Тиагу Андре Лопеш.

«С точки зрения изменения статус-кво в конфликте на Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе это не меняет ничего. Это не деньги, не оборонительная способность, не наступательная способность, это ничего не меняет», — отметил он.

По словам Лопеша, предложение Трампа выглядит более привлекательным, чем есть на самом деле, и может быть попыткой США переложить ответственность за обеспечение Patriot на Киев.

Военный эксперт Агоштинью Кошта также отметил, что из-за отсутствия необходимой промышленной базы размещение завода по производству Patriot на Украине находится под сомнением.

До этого Bloomberg написал, что запуск производства ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot на Украине не позволит Киеву быстро восполнить свои арсеналы, так как из-за подготовки и сложных технологий процесс запуска мощностей может потребовать годы.

8 июля президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot. Также Трамп отметил, что США обсудят возможность лицензионного производства зенитных ракетных систем Patriot в Европе.

Ранее Нидерланды отказали Украине в ракетах Patriot.