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Армия

На Западе оценили возможность Украины производить ракеты для Patriot

Bloomberg: производство ракет для ЗРК Patriot займет у Украины годы
Lockheed Martin

Запуск производства ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot на Украине не позволит Киеву в краткосрочной перспективе быстро восполнить арсеналы. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что производство ракет для Patriot может занять у Киева годы из-за подготовки и сложных технологий. Ряд компонентов, например корпус боеприпаса, достаточно легко изготовить с промышленной точки зрения. Но создание твердотопливных ракетных двигателей правильной мощности, как и небольших рулевых двигателей PAC-3, является более трудной задачей.

По словам старшего научного сотрудника Центра имени Стимсона Келли Грико, даже если украинская сторона и создаст завод для производства, ей предстоит наладить сеть поставщиков комплектующих, что является серьезным вызовом для оборонно-промышленной базы.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство систем ПВО Patriot.

Ранее Трамп назвал «сложными личностями» Путина и Зеленского.

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