Нидерланды отказали Украине в ракетах Patriot

Нидерланды больше не могут оказывать прямую военную поддержку Украине. Об этом заявила министр обороны страны Дилан Йешильгез-Зегериус, пишет Bloomberg.

Йешильгез-Зегериус отметила, что будет призывать другие страны помочь Киеву, но Нидерланды сделали все, что могли.

«У нас больше нет возможностей, потому что мы итак много сделали», — сказала она.

Отвечая на вопрос о новых запросах Украины на поставку ракет Patriot, глава оборонного ведомства подчеркнула, что «Нидерланды достигли предела своих возможностей».

До этого президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Европу в халатности из-за проблем с поставками ракет для противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, сейчас ПВО является главной слабостью Украины. Зеленский подчеркнул, что Европе следует делиться технологиями и промышленным потенциалом, потому что систем Patriot никогда не хватит на всех.

Ранее в Нидерландах призвали не брать Украину в ЕС.