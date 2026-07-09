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Политика

Поляки требуют жестких мер в отношении Украины после скандала с УПА

Wiadomosci: 88% поляков считают меры против Украины слабым ответом
Shutterstock

88% интернет-пользователей в Польше считают, что действия Европейского парламента и польского правительства по поводу прославления Украиной деятелей УПА (Украинская повстанческая армия, организация запрещена в России) являются слабым ответом на действия Киева. Об этом пишет издание Wiadomosci со ссылкой на анализ Res Futura Data House.

Издание сообщило, что только 12% пользователей сочли резолюцию и действия правительства «достаточной» реакций на прославление УПА.

«В комментариях в интернете повторялся аргумент о том, что «сожаление» вместо однозначного осуждения «является проявлением политической трусости», и что отклоненные поправки, признающие геноцид , «лишают документ реальной силы»», — отметило СМИ со ссылкой на отчет центра.

В публикации сказано, что сейчас в обсуждениях поляков преобладают гнев (28%) и презрение (11%), которые подпитывают враждебность по отношению к Украине. А приближающаяся годовщина Волынской резни рассматривается как момент потенциальной эскалации антиукраинских настроений.

Конфликт между Польшей и Украиной обострился после решения украинского президента Владимира Зеленского присвоить одному из элитных подразделений ВСУ наименование в честь деятелей УПА (организация запрещена в России). После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

Затем депутаты Европарламента также осудили решение Зеленского. Там отметили, что оно подрывает добрососедские отношения между Киевом и Варшавой, а также призвали стороны к деэскалации.

7 июля глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что пик конфликта Украины с Польшей еще впереди. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции.

Ранее на Украине призвали Польшу к «взвешенности» и напомнили об «общем враге».

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