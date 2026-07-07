На Украине призвали Польшу к «взвешенности» и напомнили об «общем враге»

Спикер МИД Украины Тихий предостерег Польшу от эскалации в отношениях с Киевом

Украина внимательно следит за рассмотрением в польском Сейме законопроекта о поправках в законы, которые предполагают более суровые наказания за продвижение идеологии ОУН (Организации украинских националистов, организация запрещена в России и является экстремистской) и УПА (Украинской повстанческой армии, организация запрещена в России и является экстремистской). Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает «РБК-Украина».

Он подчеркнул, что Киев призывает Варшаву отказаться от дальнейшей эскалации.

«Призываем польскую сторону к благоразумию и взвешенности. Для Украины Польша была и остается стратегическим партнером в противодействии российской агрессии, европейской интеграции, экономическому сотрудничеству, межчеловеческим связям и другим сферам. <…> Предостерегаем польскую сторону от однобоких эскалационных шагов», — отметил он.

Тихий сказал, что исторические вопросы требуют «диалога», а также призвал Польшу не использовать подобные темы в политической риторике. Он подчеркнул, что Киев не желает дальнейшего ухудшения отношения между Украиной и Польшей и ожидает аналогичного подхода от союзника.

По мнению спикера, стороны должны задействовать дипломатический инструментарий и активизировать исторический диалог в рамках Польско-украинского Конгресса историков.

«Убеждены, что Украина и Польша обречены на добрососедство ради защиты нашей независимости, свободы и безопасности от общего врага в Москве», — сказал спикер МИД.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла после того того, как глава киевского режима присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь деятелей Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России и признана экстремистской).

В июле в польском сейме состоялось первое чтение законопроекта, который предполагает уголовную ответственность за публичное продвижение идеологии ОУН и УПА (организации запрещены в России и признаны экстремистскими), а также более суровые наказания за незаконное пересечение госграницы.

В недавнем интервью «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что пик конфликта Украины с Польшей еще впереди, и Варшава готовит «ряд эскалационных шагов».

6 июля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что Варшава снизила поставки военной техники и вооружений Киеву.

Ранее Тихий сообщил о попытках урегулировать конфликт с Польшей.