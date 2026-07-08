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Политика

В МИД Польши высказались о словах Буданова о конфликте с Украиной

Глава МИД Сикорский: Буданову следует сдерживать эмоции
V_Zelenskiy_official/Telegram

Главе офиса президента Украины Кириллу Буданову следует сдерживать эмоции. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает агентство РАР.

Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что обсудил заявления Буданова с украинским коллегой Андреем Сибигой.

«Мне кажется, лучше было бы сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в западной поддержке, а Польша уже многое для нее сделала», — сказал глава ведомства.

7 июля Буданов заявил, что пик конфликта Украины с Польшей еще впереди. По словам главы офиса украинского лидера, Варшава якобы «готовит целый ряд незрелых эскалационных шагов».

Конфликт между Польшей и Украиной обострился в связи с решением украинского президента Владимира Зеленского присвоить одному из элитных подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация запрещена в России). После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу высшей государственной награды — ордена Белого орла.

Ранее на Украине призвали Польшу к «взвешенности» и напомнили об «общем враге».

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