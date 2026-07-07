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Политика

Буданов заявил, что конфликт Украины с Польшей продолжится

Буданов заявил, что пик конфликта с Польшей еще впереди
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Пик конфликта Украины с Польшей еще впереди. Такое мнение высказал руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».

«Он точно будет впереди. Здесь нет большого секрета. У нас немножко меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, как по мне, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится», — сказал Буданов.

Он добавил, что Украина не приняла ультиматумы от России и не примет их от других стран.

6 июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава значительно снизила поставки военной техники и вооружения Киеву.

Конфликт между странами обострился в связи с решением президента Украины Владимира Зеленского в мае присвоить одному из элитных подразделений ВСУ имя «героев УПА» (организация запрещена в России). После этого польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды — ордена Белого орла.

Ранее сообщалось, что большинство поляков считают Зеленского виновным в конфликте с Варшавой.

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