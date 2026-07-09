Путин поручил принять меры по поддержке развития русского жестового языка

Президент России Владимир Путин поручил правительству усилить меры, направленные на развитие русского жестового языка. Об этом сообщается на сайте Кремля.

»Правительству Российской Федерации... при участии Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» принять дополнительные меры, направленные на поддержку развития русского жестового языка», — сказано в тексте документа, опубликованном пресс-службой Кремля.

До 1 декабря 2026 года соответствующий доклад должны представить председатель правительства Михаил Мишустин и советник президента Елена Ямпольская.

2 июня Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка.

На заседании Путин также предложил наделить государственным статусом доклад о языковой политике, чтобы он стал ежегодным. Он отметил, что план мероприятий по реализации основ государственной политики уже утвержден, и попросил правительство обеспечить его финансирование и исполнение.

Ранее Путин назвал варварами тех, кто не уважает культуру России.