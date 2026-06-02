Путин призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужна осмысленная, целенаправленная работа, прежде всего, специалистов общественных организаций, средств массовой информации и государства. Всем вместе нужно работать», — сказал Путин.

На заседании Путин также предложил наделить государственным статусом доклад о языковой политике, чтобы он стал ежегодным. Он отметил, что план мероприятий по реализации основ государственной политики уже утвержден, и попросил правительство обеспечить его финансирование и исполнение.

Кроме того, президент призвал открывать факультеты русского языка в федеральных вузах по примеру Крымского федерального университета имени Вернадского. Дисциплина «Русский как государственный» должна войти в ядро образовательных программ, подчеркнул Путин.

Совет по поддержке русского языка проходит во вторник, 2 июня. Мероприятие с участием главы государства и экспертов в области лингвистики приурочено к Дню русского языка, который отмечается 6 июня.

Ранее Путин назвал варварами тех, кто не уважает культуру России.