Кремль прокомментировал отказ Венгрии поставлять оружие Украине

Кремль положительно оценивает слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Будапешт не будет поставлять вооружения и военную технику Киеву. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Если какая-то сторона говорит, что считает ненужным подливать масло в огонь, это можно только приветствовать», — сказал он.

Накануне Петер Мадьяр после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие и военную технику.

22 мая венгерский премьер заявил, что Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно включать реальные гарантии безопасности для Киева. По его мнению, сейчас обе стороны теряют своих военных на фронте, а граница остается «довольно стабильной», поэтому продолжать конфликт «нет смысла».

