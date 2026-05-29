Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Кремль прокомментировал отказ Венгрии поставлять оружие Украине

Песков: Кремль позитивно оценивает решение Мадьяра не поставлять оружие Украине
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Кремль положительно оценивает слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о том, что Будапешт не будет поставлять вооружения и военную технику Киеву. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Если какая-то сторона говорит, что считает ненужным подливать масло в огонь, это можно только приветствовать», — сказал он.

Накануне Петер Мадьяр после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте сообщил, что Венгрия не будет поставлять Украине оружие и военную технику.

22 мая венгерский премьер заявил, что Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно включать реальные гарантии безопасности для Киева. По его мнению, сейчас обе стороны теряют своих военных на фронте, а граница остается «довольно стабильной», поэтому продолжать конфликт «нет смысла».

Ранее Мадьяр высказался об отправке солдат на Украину.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!