Венгрия отказалась поставлять оружие на Украину

Новое правительство Венгрии не будет поставлять оружие на Украину. Об этом заявила венгерский министр иностранных дел Анита Орбан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Йоханном Вадефулем, передает ТАСС.

«Венгрия является сторонником вступления любой другой страны в ЕС, основанного на заслугах. А что касается поставок оружия, то наша позиция абсолютно ясна. Мы излагали ее в ходе предвыборной кампании. Мы не поддерживаем транспортировку оружия на Украину», — сказала глава МИД Венгрии.

Орбан добавила, что 3 июня состоялась встреча дипломатов Украины и Венгрии. В ходе переговоров страны смогли достичь договоренности по вопросу возвращения прав венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. По словам министра, это соглашение позволило правительству Венгрии снять возражения против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не потерпит двойных стандартов при вступлении Украины в состав Евросоюза. По его словам, Венгрия не против присоединения республики, но будет следить за выполнением договоренностей о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Ранее на Украине назвали «оптимистичный» срок вступления в ЕС.