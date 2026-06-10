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Армия

Венгрия отказалась поставлять оружие на Украину

Глава МИД Орбан: Венгрия не будет поставлять оружие на Украину
Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Новое правительство Венгрии не будет поставлять оружие на Украину. Об этом заявила венгерский министр иностранных дел Анита Орбан в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с немецким коллегой Йоханном Вадефулем, передает ТАСС.

«Венгрия является сторонником вступления любой другой страны в ЕС, основанного на заслугах. А что касается поставок оружия, то наша позиция абсолютно ясна. Мы излагали ее в ходе предвыборной кампании. Мы не поддерживаем транспортировку оружия на Украину», — сказала глава МИД Венгрии.

Орбан добавила, что 3 июня состоялась встреча дипломатов Украины и Венгрии. В ходе переговоров страны смогли достичь договоренности по вопросу возвращения прав венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. По словам министра, это соглашение позволило правительству Венгрии снять возражения против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Накануне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт не потерпит двойных стандартов при вступлении Украины в состав Евросоюза. По его словам, Венгрия не против присоединения республики, но будет следить за выполнением договоренностей о восстановлении прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

Ранее на Украине назвали «оптимистичный» срок вступления в ЕС.

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