Мадьяр назвал условие для одобрения членства Украины в ЕС

Если Украина сможет успешно завершить переговоры с Брюсселем о вступлении в Европейский союз (ЕС), то Венгрия проведет референдум о ее членстве в блоке. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, выступая перед журналистами в Бельгии.

«Если Украина сможет завершить переговоры в какой-то момент, то по этому вопросу будет проведен окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра», — рассказал он.

По словам венгерского политика, Будапешт выражает недовольство попытками Брюсселя форсировать вступление Киева в ЕС. Мадьяр добавил, что при таком подходе игнорируются интересы стран, ожидающих членства в блоке на протяжении многих лет.

До этого Мадьяр добился исключения из итогового документа первого дня саммита Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины, что является шагом назад для Киева. По мнению венгерского премьера, вступление Украины в ЕС займет от 10 до 15 лет. При этом Брюссель, по данным Politico, рассчитывает на 2027 год.

Ранее Мерц заявил, что Украина не может стать членом ЕС, пока находится в состоянии войны.