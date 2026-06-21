Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Нападение на ТЦ в КраснодареВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Мадьяр назвал условие для одобрения членства Украины в ЕС

Мадьяр: Венгрия решит вопрос о членстве Украины в ЕС на референдуме
Bernadett Szabo/Reuters

Если Украина сможет успешно завершить переговоры с Брюсселем о вступлении в Европейский союз (ЕС), то Венгрия проведет референдум о ее членстве в блоке. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, выступая перед журналистами в Бельгии.

«Если Украина сможет завершить переговоры в какой-то момент, то по этому вопросу будет проведен окончательный юридически обязывающий референдум, но это будет не послезавтра», — рассказал он.

По словам венгерского политика, Будапешт выражает недовольство попытками Брюсселя форсировать вступление Киева в ЕС. Мадьяр добавил, что при таком подходе игнорируются интересы стран, ожидающих членства в блоке на протяжении многих лет.

До этого Мадьяр добился исключения из итогового документа первого дня саммита Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины, что является шагом назад для Киева. По мнению венгерского премьера, вступление Украины в ЕС займет от 10 до 15 лет. При этом Брюссель, по данным Politico, рассчитывает на 2027 год.

Ранее Мерц заявил, что Украина не может стать членом ЕС, пока находится в состоянии войны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июня. Закрытие Ормузского пролива, нападение в ТЦ и лесные пожары из-за шелкопряда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!