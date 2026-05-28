Мадьяр раскрыл, будет ли Венгрия оказывать Украине военную помощь

Мадьяр: Венгрия не будет помогать Украине поставками оружия и военной техники
Венгрия не будет поставлять Украине оружие и военную технику. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Я сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники на российско-украинскую войну», — написал он.

22 мая Мадьяр заявил, что Россия и Украина должны прийти к мирному соглашению, которое должно включать реальные гарантии безопасности для Киева. По его словам, сейчас обе стороны теряют своих солдат на фронте, а граница остается «довольно стабильной», поэтому продолжать конфликт «нет смысла».

Премьер пообещал, что, когда стороны будут готовы заключить мир, Будапешт «предложит им всю необходимую помочь», чтобы достичь сначала прекращения огня, а затем и соглашения.

18 мая Мадьяр заявил, что выполнение Киевом 11 требований по восстановлению прав венгров в Закарпатье является обязательным условием для одобрения со стороны Венгрии вступления Украины в ЕС.

Ранее Мадьяр высказался об отправке солдат на Украину.

 
