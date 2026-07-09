Песков прокомментировал слова Трампа об ударах ВСУ по инфраструктуре России

Песков: США ошибаются, что эскалация на Украине поможет выйти на урегулирование

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения президента США Дональда Трампа о том, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской инфраструктуре могут приблизить завершение украинского конфликта.

По словам представителя Кремля, в администрации Белого дома заблуждаются насчет того, что путем эскалации и военного давления можно выйти на мирный трек урегулирования.

«Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что дальнейшая эскалация может продлить специальную военную операцию на Украине, России придется в какой-то момент увеличить зону безопасности, сделать большую буферную зону.

Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никак не могут способствовать мирному процессу, добавил пресс-секретарь.

8 июля в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита НАТО Трамп заявил, что украинские удары по российской энергетической инфраструктуре могут приблизить урегулирование конфликта.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытается нанести ущерб экономике России и создать нервозную обстановку в российском обществе. Глава государства подчеркнул, что эта задача невыполнима.

Ранее Залужный рассказал, что определит исход конфликта на Украине.