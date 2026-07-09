Залужный рассказал, что определит исход конфликта на Украине

Конфликт на Украине идет «на истощение» сторонами друг друга, и его исход будет определяться выносливостью народов России и Украины. Об этом в статье для Telegraph написал экс-главком ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По его словам, на поле боя достигнуто «состояние, близкое к равновесию», и ни одна из сторон «не может рассчитывать» на то, что взаимные удары по инфраструктуре друг друга приведут к «решающему стратегическому результату».

Залужный отметил, что линия боевого соприкосновения больше не является «единственным определяющим фактором стратегического успеха», и конфликт перерос в борьбу «за логистику, промышленный потенциал, критическую инфраструктуру, противовоздушную оборону и за устойчивость общества». Экс-главком подчеркнул, что «войны на истощение» не выявляют явных победителей «в традиционном понимании», и их исход «определяется выносливостью».

«Решающий вопрос заключается не в том, кто захватит следующую деревню или уничтожит следующий склад боеприпасов. Он заключается в том, какое общество сможет продолжать нести экономическое, военное и психологическое бремя затяжного конфликта, сохраняя при этом международную поддержку, необходимую для его продолжения», — сказал он.

По словам Залужного, именно перечисленное, а не «отдельные тактические успехи» любой из сторон определят исход военного противостояния.

8 июля президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытается нанести ущерб экономике России и создать нервозную обстановку в российском обществе. Однако президент страны назвал эту задачу «невыполнимой».

8 июля президент США Дональд Трамп отметил, что если состоится сделка по Украине, Россия будет ей «довольна». Также американский лидер подчеркнул, что сделка окажется «прочной» и будет действовать. Кроме того, Трамп сказал, что Россия и Украина настроены на урегулирование конфликта.

Ранее Залужный оценил перспективы НАТО.