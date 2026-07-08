Трамп снова заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

В урегулировании конфликта между Россией и Украиной за последние несколько недель достигнут «большой прогресс». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, трансляцию которой ведет Reuters.

«Думаю, за последние пару недель мы добились большого прогресса, и посмотрим, как все пойдет дальше», — сказал он.

По его словам, Москва и Киев хотят разрешения конфликта. При этом Трамп отметил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер — непростые переговорщики.

Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре, по его мнению, могут приблизить урегулирование

До этого газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Киев в преддверии саммита НАТО в Анкаре отверг мирный план американского лидера, состоящий из 28 пунктов, и потребовал для себя лучших условий.

Ранее в МИД РФ сделали заявление о визите Уиткоффа и Кушнера.