Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп снова заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Трамп: в урегулировании конфликта на Украине достигнут большой прогресс
Jonathan Ernst/Reuters

В урегулировании конфликта между Россией и Украиной за последние несколько недель достигнут «большой прогресс». Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, трансляцию которой ведет Reuters.

«Думаю, за последние пару недель мы добились большого прогресса, и посмотрим, как все пойдет дальше», — сказал он.

По его словам, Москва и Киев хотят разрешения конфликта. При этом Трамп отметил, что президент России Владимир Путин и украинский лидер — непростые переговорщики.

Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре, по его мнению, могут приблизить урегулирование

До этого газета New York Post со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Киев в преддверии саммита НАТО в Анкаре отверг мирный план американского лидера, состоящий из 28 пунктов, и потребовал для себя лучших условий.

Ранее в МИД РФ сделали заявление о визите Уиткоффа и Кушнера.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!