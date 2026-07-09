Трамп допустил вывод всех американских солдат из Европы из-за Гренландии

Трамп: США могут вывести свои войска из Европы из-за позиции по Гренландии

США могут вывести всю свою армию из Европы из-за ее подхода к отношениям с Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп во время беседы с журналистами на полях саммита НАТО в Анкаре, передает ТАСС.

Комментируя ситуацию вокруг Гренландии, Трамп раскритиковал противодействие Европы способствовать США по захвату суверенитета над датским островом.

«Мы могли бы вывести всех своих солдат из Европы. Поскольку, как вы, наверное, заметили, Европа стала совсем другой, если сравнивать с тем, что было 20 лет назад», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, Европе следует быть осторожнее, особенно учитывая проблемы с иммиграцией и энергетикой. Именно из-за этого, по мнению Трампа, Европы в скором времени может перестать существовать.

До этого Трамп заявил, что Европа превращается в страну третьего мира из-за приема преступников. Такая метаморфоза происходит настолько быстро, что «глазом не успеешь моргнуть», добавил глава Белого дома.

21 января в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин заявил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, относилась довольно жёстко, «если не сказать жестоко».

Ранее премьер Дании заявила о готовности защищать Гренландию после новых притязаний Трампа.