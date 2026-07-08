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Политика

Евросоюз обрисовал позицию по Гренландии после новых притязаний Трампа

Представитель ЕК Гилл: Евросоюз солидарен с Данией по вопросу Гренландии
Global Look Press

Евросоюз солидарен с позицией Дании в отношении Гренландии, решение о будущем острова должны принимать его жители. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, комментируя очередные притязания президента США Дональда Трампа, сообщает The Guardian.

Он напомнил, что Гренландия является автономией в составе Дании, и решение о ее будущем должны принимать гренландцы и датчане.

«Территориальная целостность, национальный суверенитет и неприкосновенность границ являются основополагающими принципами международного права. Они имеют важное значение не только для Европейского союза, но и для стран всего мира», — сказал Гилл.

Он заверил, что Евросоюз выражает полную солидарность с Данией и народом Гренландии.

Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить остров к США. В январе он говорил о планах установить контроль над территорией для обеспечения национальной безопасности.

Президент России Владимир Путин назвал план Трампа по присоединению Гренландии серьезным. Не стоит полагать, что идея о присоединении острова к США является лишь экстравагантным заявлением, предупреждал российский лидер. По его мнению, Вашингтон будет и дальше продвигать свои интересы в регионе.

Ранее премьер Дании заявила о готовности защищать Гренландию после новых притязаний Трампа.

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