«Уже не существует»: экс-главком ВСУ Залужный оценил перспективы НАТО

Залужный: НАТО не имеет перспектив, потому что это альянс Старого Света

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и нынешний посол Киева в Лондоне Валерий Залужный в своей статье для «Интерфакс-Украина» заявил, что НАТО не имеет перспектив, потому что это «альянс старого Света».

По словам бывшего главкома ВСУ, главная проблема альянса заключается в том, что нынешняя стратегия альянса направлена на избегание прямых столкновений. НАТО консолидировалось непосредственно против России, при этом военный блок не смог в полной мере объединиться для поддержки Киева.

«Такой подход НАТО не имеет перспективы, <...> потому, что это альянс старого Света, которого уже не существует», — подчеркнул он.

Залужный также отметил, что архитектура безопасности нового света зависит от субъектов, «кто спасает целую страну в центре Европы».

До этого президент США Дональд Трамп на совместном выступлении с генсеком НАТО Марком Рютте перед саммитом альянса в Анкаре выразил недовольство странами НАТО. В частности, глава Белого дома подверг резкой критике противодействие Европы стремлению США получить суверенитет над Гренландией.

Ранее Путин отреагировал на заявления о возможности нападения России на НАТО.