В парламенте Ирана объяснили, при каких обстоятельствах будет открыт Ормузский пролив

Галибаф: Ормуз откроется только на условиях Ирана, а не через угрозы США

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф после ударов США по Ирану заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на иранских условиях. Об этом сообщает Press TV.

«Ормузский пролив будет снова открыт только на иранских условиях, а не через американские угрозы», – заявил Галибаф.

До этого журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника заявил, что США расширили масштаб ударов по Ирану. Источник уточнил, что американская сторона атакует береговые радары, противокорабельные ракетные позиции и системы противовоздушной обороны Исламской Республики.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее в иранском аэропорту произошел взрыв.