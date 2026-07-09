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Армия

США расширили масштаб ударов по Ирану

Axios: США расширили масштаб ударов по Ирану
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

США расширили масштаб ударов по Ирану. Об этом в соцсети X заявил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, атаки в среду были более широкими по масштабам, чем атаки накануне.

Источник уточнил, что американская сторона атакует береговые радары, противокорабельные ракетные позиции и системы противовоздушной обороны Исламской Республики.

По данным гостелерадиокомпании Ирана, взрывы произошли в пригороде Горгана на севере Ирана. Подчеркивается, что атаке подверглись железнодорожные пути за пределами города.

Агентство Mehr утверждает, что также взрывы произошли в иранском городе Аккала на севере страны. Несколько снарядов попали в железнодорожный мост на западе города.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее в иранском аэропорту произошел взрыв.

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