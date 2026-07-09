Основателя Telegram Дурова вновь допросили по делу Telegram во Франции

TF1: Павла Дурова допросили во Франции по делу Telegram в четвертый раз

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров снова был вызван на допрос во Франции в рамках расследования, начатого в 2024 году. Об этом сообщает французский телеканал TF1.

По информации издания, беседа со следователями продолжалась более шести часов. Она стала уже четвертой по этому делу.

Адвокаты Дурова заявили, что за почти два года расследования не появилось доказательств, подтверждающих предъявленные обвинения. По их словам, действия французской юстиции будут обжалованы во французских и европейских судебных инстанциях.

Дурова задержали вечером 24 августа 2024 года, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана. Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram был взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Уже 28 августа 2024 года парижский суд освободил его из-под стражи, а в ноябре 2025 власти Франции сняли с Дурова ограничения на выезд из страны.

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