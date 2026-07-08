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Политика

Эксперт по языку жестов оценила поведение Зеленского на встрече с Трампом

Браун: Зеленский на встрече с Трампом в Анкаре выглядел напуганным
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом выглядел напуганным. Об этом РИА Новости заявила американский эксперт по языку жестов Трейси Браун.

«Человек, который делает меньше движений, более уверен в себе и контролирует ситуацию. Трамп неподвижен, словно статуя. Зеленский же постоянно ерзает», — сказала эксперт.

Браун добавила, что Зеленский на прошедшей встрече не занимал доминирующую позицию. По ее словам, выражение бровей украинского лидера показывало его страх.

В ходе встречи с Зеленским Трамп заявил, что больше разговаривает с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, с президентом Украины он контактирует меньше.

Вечером 8 июля президент США заявил, что украинский лидер в контактах с США чаще поднимает тему восстановления страны и связанных с этим денежных средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией. По его мнению, Зеленский считает это «более захватывающим, чем конфликт».

Ранее Трамп перепутал Зеленского с Путиным, а Иран с Японией.

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