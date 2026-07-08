Трамп перепутал Зеленского с Путиным, а Иран с Японией

Трамп перепутал Иран с Японией и Зеленского с Путиным во время пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции саммита НАТО в Анкаре перепутал украинского лидера Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным, а Иран — с Японией.

В частности, американский лидер, обращаясь к журналистам, спросил, есть ли у них вопросы «к мистеру Путину», указав при этом на Зеленского.

Также Трамп обвинил Японию в нападении на авианосец США, перепутав страну с Ираном.

«Исламская Республика Япония атаковала наш авианосец», — сказал глава Белого дома.

В апреле Трамп перепутал Украину с Ираном, отвечая на вопрос, какой из конфликтов закончится раньше. Президент США выразил мнение, что оба конфликта, возможно, завершатся в одно время. По словам Трампа, Украина с военной точки зрения потерпела поражение. Каждый из 159 кораблей ее флота сейчас находится под водой, отметил американский лидер.

Ранее Трамп случайно потратил миллионы долларов на рестораны, планируя купить акции ИИ-компании.