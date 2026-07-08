Трамп заявил Зеленскому, что больше разговаривает с Путиным

Трамп на встрече с Зеленским заявил, что больше разговаривает с Путиным

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским главой Владимиром Зеленским заявил, что больше разговаривает с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляцию ведет Reuters в своем Youtube-канале.

«Я с ним говорю много», — сказал он.

Трамп добавил, что с Зеленским он контактирует меньше.

Во время встречи с украинским лидером на полях саммита НАТО в Анкаре политик также сообщил, что сегодня планирует провести телефонный разговор с Путиным.

Предыдущий разговор президентов США и России состоялся 5 июля. В ходе него они обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. Как уточнил помощник российского лидера Юрий Ушаков, Путин во время разговора с Трампом заявил, что Вооруженные силы РФ возьмут все укрепленные районы украинских войск в Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся.

Ранее Трамп перепутал Зеленского с Путиным, а Иран с Японией.