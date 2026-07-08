Глава Минобороны Швеции назвал «необратимым» путь Украины в НАТО

Глава МО Швеции Юнсон: в НАТО нет консенсуса по принятию Украины в НАТО

Путь Украины в НАТО является «необратимым», однако в альянсе нет консенсуса по этому поводу. Об этом изданию «Телеграф» заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

По его словам, позиция Швеции «абсолютно четкая», и она заключается в том, что «Украина должна быть членом и Европейского союза, и НАТО».

«Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Именно об этом было договорено и на саммите в Вашингтоне в 2024 году. <…> По моему мнению, чем скорее Украина станет членом ЕС и НАТО, тем лучше. Но в то же время мы признаем, что в настоящее время внутри альянса нет консенсуса по этому вопросу. Это тоже нужно честно констатировать», — заявил он.

Юнсон также отметил, что «все более очевидной» становится способность Украины «быть поставщиком безопасности». Министр подчеркнул, что сейчас Киев является «мировым лидером в сфере беспилотных систем и дронов», имеет вооруженные силы численностью 110 бригад и «уникальный оборонно-промышленный потенциал».

Также он сказал, что саммит НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля, показал «неизменную приверженность» альянса дальнейшей поддержке Украины.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский высказался за вступление страны в НАТО и отметил, что это делает альянс «сильнее». Тогда же украинский президент подчеркнул, что Украина принадлежит к НАТО, и вместе они составляют «альянс будущего».

В июльском интервью газете Financial Times президент Финляндии Александр Стубб заявил, что членство Украины в НАТО не входит в политические планы альянса, однако Киев нужно сблизить с военным блоком и предоставить ему статус, похожий на члена блока.

2 июля генсек НАТО Марк Рютте сказал, что сейчас у Украины нет перспектив для вступления в альянс.

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