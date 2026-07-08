Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Глава Минобороны Швеции назвал «необратимым» путь Украины в НАТО

Глава МО Швеции Юнсон: в НАТО нет консенсуса по принятию Украины в НАТО
Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Путь Украины в НАТО является «необратимым», однако в альянсе нет консенсуса по этому поводу. Об этом изданию «Телеграф» заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

По его словам, позиция Швеции «абсолютно четкая», и она заключается в том, что «Украина должна быть членом и Европейского союза, и НАТО».

«Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Именно об этом было договорено и на саммите в Вашингтоне в 2024 году. <…> По моему мнению, чем скорее Украина станет членом ЕС и НАТО, тем лучше. Но в то же время мы признаем, что в настоящее время внутри альянса нет консенсуса по этому вопросу. Это тоже нужно честно констатировать», — заявил он.

Юнсон также отметил, что «все более очевидной» становится способность Украины «быть поставщиком безопасности». Министр подчеркнул, что сейчас Киев является «мировым лидером в сфере беспилотных систем и дронов», имеет вооруженные силы численностью 110 бригад и «уникальный оборонно-промышленный потенциал».
Также он сказал, что саммит НАТО, который прошел в Анкаре 7-8 июля, показал «неизменную приверженность» альянса дальнейшей поддержке Украины.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский высказался за вступление страны в НАТО и отметил, что это делает альянс «сильнее». Тогда же украинский президент подчеркнул, что Украина принадлежит к НАТО, и вместе они составляют «альянс будущего».

В июльском интервью газете Financial Times президент Финляндии Александр Стубб заявил, что членство Украины в НАТО не входит в политические планы альянса, однако Киев нужно сблизить с военным блоком и предоставить ему статус, похожий на члена блока.

2 июля генсек НАТО Марк Рютте сказал, что сейчас у Украины нет перспектив для вступления в альянс.

Ранее в России рассказали о сигнале НАТО для Зеленского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!