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Политика

В России рассказали о сигнале НАТО для Зеленского

Политолог Безпалько назвал сигналом для Киева недопуск Зеленского к заседанию НАТО
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

На саммите НАТО в Анкаре президенту Украины Владимиру Зеленскому фактически указали на настоящее место, которое ему отводят страны-члены альянса, именно поэтому Зеленский не выступал на заседании. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Я воспринимаю этот саммит НАТО как, в общем-то, рядовой, почти проходной. То есть Запад собрался, чтобы еще раз сказать всему миру, что они едины и у них нет никаких противоречий. При этом Зеленский на саммите занимал свое настоящее место — место прокси, натравленного против России, чтобы ее сдерживать», — сказал политолог.

Он добавил, что в ходе саммита украинский лидер вел себя достаточно нагло, и это безусловно отметили члены альянса.

«Сам Зеленский ведет себя очень нагло, поэтому его так и воспринимают, как неравного. Его не пустили на основное заседание, не дали выступить, как это было в прошлом году. Это определенный сигнал для Киева», — заключил Безпалько.

Сегодня в Анкаре завершился второй и последний день саммита НАТО. На полях саммита прошла и двусторонняя встреча американского и украинского лидеров, в ходе которой Трамп заявил, что Россия и Украина настроены на урегулирование конфликта.

Ранее в России назвали главный итог саммита НАТО в Анкаре.

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