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Политика

Постпред России при ОЗХО обвинил Запад в поставках Украине токсичных химикатов

Постпред Тарабрин: Запад активно поставляет Украине токсичные химикаты
Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Запада активно осуществляют поставки на Украину токсичных химикатов и прекурсоров. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин в ходе 112-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

«Страны коллективного Запада закрывают глаза на систематическое применение киевским режимом токсичных химикатов в зоне проведения СВО. Более того, [они] активно поставляют на Украину не только различные вооружения, но и токсичные химикаты и прекурсоры», — сказал постпред.

6 июля Тарабрин заявил, что Украина может готовить ряд провокаций с применением химического оружия в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам, об этом говорят одновременные поставки химикатов и средств защиты от них.

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство Украины способно на любые теракты в нынешних условиях. По мнению представителя Кремля, динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева, поэтому он «способен на все».

Ранее Минобороны РФ нашло новые подтверждения разработки на Украине биооружия.

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