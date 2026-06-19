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Армия

Найдены новые доказательства деятельности лабораторий США на Украине

Минобороны РФ нашло новые подтверждения разработки на Украине биооружия
Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны РФ в ходе спецоперации получила новые данные об изучении в лабораториях на Украине биологического оружия. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев.

«Приоритетом являлось изучение поражающих свойств потенциальных агентов биологического оружия, а также возбудителей инфекций, направленных на подрыв экономики государства», — подчеркнул он.

По его словам, в качестве правовой основы этих исследований являлось соглашение «О сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия» от 2005 года, подписанное между военным ведомством США и Минздравом Украины.

Ртищев также отметил, что американская разведка подтвердила ранее указанные Россией места дислокации и направления работы биолабораторий на Украине.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США изучали в своих биолабораториях на Украине вирусы, не имеющие отношения к этой стране. Она добавила, что Вашингтон старался уйти от обсуждения этой темы, надеясь скрыть от общественности доказательства существования и финансирования 130 лабораторий, в том числе более 40 на территории Украины.

Ранее Украина ответила на обвинения США в размещении биолабораторий.

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