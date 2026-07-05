Песков заявил, что Киев способен на любые провокации

Киевский режим способен на любые теракты в нынешних условиях. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на интервью официального представителя Кремля Дмитрия Пескова журналисту Павлу Зарубину.

Он подчеркнул, что действия украинского руководства носят террористический характер, они наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, которые не имеют никакого отношения к военному комплексу.

По мнению представителя Кремля, динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева.

До этого председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что последние авантюрные заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что он «загнан в угол». По его мнению, украинский лидер, пытаясь найти выход из сложной для себя ситуации, начинает угрожать Европе и Белоруссии.

Ранее в России призвали возбудить уголовное дело против Зеленского за терроризм.