Постпред Тарабрин: Украина может готовить в зоне СВО провокации с химоружием

Украина может готовить ряд провокаций с применением химического оружия в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом «Известиям заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

«Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне СВО», — сказал постпред.

Тарабрин добавил, что риски подобных провокаций возрастают на фоне неблагоприятной для Украины ситуации на линии боевого соприкосновения. По его словам, в подобных условиях Киев готов пойти на любые шаги.

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство Украины способно на любые теракты в нынешних условиях. По мнению представителя Кремля, динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева, поэтому он «способен на все».

Ранее в России призвали возбудить уголовное дело против Зеленского за терроризм.