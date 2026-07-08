Премьер Бельгии назвал выделение €70 млрд Украине «красной карточкой» для Путина

Выделение €70 млрд в качестве военной помощи Украине стало «серьезной красной карточкой» для президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает The Guardian.

«Это очень серьезная красная карточка для Путина. Красную карточку нельзя просто так отозвать. Вы же это знаете», — сказал глава бельгийского кабмина.

8 июля лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре заявили, что договорились предоставить Украине вооружение и военную помощь на сумму €70 млрд в 2026 году. Аналогичный уровень поддержки планируется выделить в 2027 году.

В этот же день премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет участвовать в проекте ежегодного выделения Украине на €70 млрд на военные нужды. Глава чешского правительства подчеркнул, что каждая страна вправе самостоятельно решать, участвовать ли ей в этой программе.

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