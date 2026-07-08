Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Премьер Бельгии назвал выделение €70 млрд Украине «красной карточкой» для Путина

Премьер де Вевер: выделение €70 млрд Украине стало красной карточкой для Путина
Francois Lenoir/Reuters

Выделение €70 млрд в качестве военной помощи Украине стало «серьезной красной карточкой» для президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает The Guardian.

«Это очень серьезная красная карточка для Путина. Красную карточку нельзя просто так отозвать. Вы же это знаете», — сказал глава бельгийского кабмина.

8 июля лидеры стран НАТО в итоговой декларации саммита в Анкаре заявили, что договорились предоставить Украине вооружение и военную помощь на сумму €70 млрд в 2026 году. Аналогичный уровень поддержки планируется выделить в 2027 году.

В этот же день премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет участвовать в проекте ежегодного выделения Украине на €70 млрд на военные нужды. Глава чешского правительства подчеркнул, что каждая страна вправе самостоятельно решать, участвовать ли ей в этой программе.

Ранее в Совфеде назвали «стратегическую ошибку» Запада.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!