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Политика

В Совфеде назвали «стратегическую ошибку» Запада

Сенатор Карасин: Рютте стойко проповедует свою враждебность России
Алексей Майшев/РИА Новости

Генсек НАТО Марк Рютте «стойко проповедует» свою враждебность России. Об этом в Telegram-канале написал российский сенатор Григорий Карасин.

По его словам, во враждебности Запада нет «ничего нового», так как такой позиции он придерживается «на протяжении двух последних столетий». Карасин отметил, что «были периоды», когда Россия пыталась «зафиксировать намерения жить в приемлемом общеевропейском доме». И это происходило в 1990-х годах, когда СССР прекратил свое существование.

«И вот тогда Запад совершил серьёзнейшую стратегическую ошибку — безудержно двинув военно-политический блок НАТО на восток. В результате, и это сейчас очевидно, он ударил по стабильности самой Европы, настроениям её населения, пошатнул уверенность в завтрашнем дне», — отметил Карасин.

Карасин подчеркнул, что Россия за последние 20 лет «встала на ноги», сплотилась и «открыто заявила о неприятии диктата» и давления на собственные интересы. После этого в ход пошли «хорошо освоенные Европой» методы «воспитания послушных и податливых элит на пост-советском пространстве». Он подчеркнул, что «результаты» этой работы можно увидеть в «раздутом национал-экстремизме и милитаризме Киева».

«Отсюда, Рютте, и озвученная Вами концепция «долгосрочной угрозы» со стороны России, которая всегда отстаивала и будет отстаивать собственные государственные интересы. Выводы, таким образом, нужно делать самой НАТО», — подчеркнул сенатор.

7 июля Карасин рассказывал, что рост оборонных расходов натовских стран приведет Запад «к большой войне».

8 июля генсек НАТО Марк Рютте обратился к России и заявил, что блок намерен защищать каждый дюйм своей территории. Также Рютте рассказал, что союзники по НАТО на саммите в Анкаре признают Россию «долгосрочной угрозой».

6 июля газета Politico писала, что граничащие с Россией страны НАТО усиленно готовятся к военному конфликту с Москвой.

Ранее на саммите НАТО договорилось предоставить военную помощь Киеву на €70 млрд.

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