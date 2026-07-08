Чехия отказалась участвовать в ежегодном выделении €70 млрд для Украины

Чехия не будет участвовать в проекте ежегодного выделения Украине на €70 млрд на военные нужды. Об этом сообщил на саммите НАТО в Анкаре чешский премьер-министр Андрей Бабиш, передает РИА Новости.

«Мы участвовать в этой сумме не будем», — сказал он.

Глава чешского правительства подчеркнул, что каждая страна вправе самостоятельно решать, участвовать ли ей в этой программе.

Как стало известно ранее, на саммите в Анкаре лидеры стран НАТО договорились предоставлять Украине вооружение и военную помощь на сумму €70 млрд в 2026 году и как минимум столько же в 2027 году.

До этого сообщалось, что в итоговой декларации встречи в Анкаре Россия назвали «долгосрочной угрозой» евроатлантическому сообществу.

7 — 8 июля в столице Турции Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с США.

Ранее российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от саммита НАТО в Анкаре.