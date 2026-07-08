Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп выразил уверенность в скором прекращении ударов Израиля по Ливану

Трамп сообщил, что после разговора с Нетаньяху ожидает вывода войск Израиля из Ливана
Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Израиль планирует вывести свои войска из южных районов Ливана. Об этом он сказал на пресс-конференции в ходе встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает NBC News.

Американский лидер отметил, что обсудил это по телефонному разговору с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Думаю, они сделают это, думаю, они хотят этого», — сказал Трамп.

27 июня израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что поручил армии подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Военные должны быть в состоянии защищаться и устранять угрозы для северных поселений.

По словам Каца, подписанное рамочное соглашение с Ливаном об урегулировании конфликта при посредничестве США не предполагает отступления сил ЦАХАЛ из региона, пока шиитское движение «Хезболла» не будет разоружено на всей территории страны и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.

18 июня президент России Владимир Путин заявил, что он рассчитывает на то, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Трамп назвал себя лучшим президентом в истории Израиля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!