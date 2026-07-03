Трамп назвал себя лучшим президентом в истории Израиля

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу CNBC назвал себя «лучшим президентом в истории Израиля».

«Я был лучшим президентом в истории Израиля», — сказал глава Белого дома.

Подобное заявление Трампа прозвучало на фоне напряженности в отношениях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после прекращения огня в Иране и разногласий по поводу Ливана. Американский президент признавался, что у него с Нетаньяху действительно есть споры по нескольким вопросам. Глава Белого дома уточнял, что в том числе хотел бы видеть «более точечную атаку» на ливанское шиитское движение «Хезболла». Он заявил о готовности США помочь с этим или рекомендовал Израилю обратиться к Сирии.

В начале июня источники Axios сообщили о ссоре президента США и премьера Израиля. Американский лидер во время телефонного разговора якобы назвал Нетаньяху «сумасшедшим», отметив, что если бы не он, то политик уже давно «сидел бы в тюрьме». Трамп, по словам источников, был взбешен и заявил, что «спасает задницу» израильского премьера и крикнул ему: «Что, черт возьми, ты делаешь?!».

Ранее Трамп назвал себя «президентом Европы».