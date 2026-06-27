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Армия

В Израиле заявили о подготовке к длительному пребыванию ЦАХАЛ на юге Ливана

Кац: ЦАХАЛ готовится к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана
Israel Defense Forces via AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет подготовку к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана. Об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац, передает РИА Новости.

«Премьер-министр и я поручили ЦАХАЛ подготовиться к длительному пребыванию в зоне безопасности и соответствующим образом подготовиться к защите солдат и устранению угроз для северных поселений», — уточнил глава ведомства.

Кац подчеркнул, что подписанное в Вашингтоне соглашение не предполагает отступления израильских сил с юга Ливана, пока шиитское движение «Хезболла» не будет разоружено на всей территории республики и пока не удастся обеспечить безопасность жителей севера Израиля.

26 июня премьер-министр Биньямин Нетаньяху пояснил, что ЦАХАЛ не покинет буферную зону на юге Ливана до тех пор, пока будет сохраняться исходящая из этой страны угроза национальной безопасности.

По его словам, речь идет о полном разоружении «Хезболлы». Глава израильского правительства назвал подписанное соглашение ударом по Ирану.

Ранее востоковед исключил прекращение ударов Израиля по Ливану.

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