«Очередная пощечина от Брижит»: Макрона высмеяли за новый образ

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь появился на публике в темных очках из-за пощечины от своей жены Брижит. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Макрон снова в своих солнцезащитных очках! <…> Очередная пощечина от Брижит или еще одно проявление дерзости?» — прокомментировал ситуацию политик.

Филиппо также обратил внимание, что компания, производящая солнцезащитные очки, в которых французский лидер появился на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, обанкротилась.

Поводом для новых слухов о домашнем насилии в семье Макрона стало его появление на встрече с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом в Париже. Он встречал высокопоставленного гостя у ворот Елисейского дворца в солнцезащитных очках. Пользователи интернета пошутили, что президенту Франции вновь досталось от жены.

Макрон не в первый раз появляется на публике в темных очках. В частности, он прикрывал таким образом глаза на форуме в Давосе. Тогда сам Макрон подчеркивал, что с ним ничего серьезного не произошло. По его словам, он был вынужден некоторое время носить солнцезащитные очки из-за покрасневшего глаза.

Ранее Захарова высмеяла унижение Макрона его женой.