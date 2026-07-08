Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп раскрыл ключевой итог результативной встречи с Зеленским на саммите НАТО

Трамп сообщил о результативной встрече с Зеленским на саммите НАТО
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре прошла очень хорошо и позитивно. Об этом он написал в соцсети X.

«У меня и президента Зеленского только что состоялась пресс-конференция с представителями фейковых новостей. Она прошла очень хорошо. <...> Очень позитивно!»

Глава Белого дома отдельно отметил, что «все ищут решение».

До этого Трамп, говоря об украинском конфликте, назвал Зеленского и президента РФ Владимира Путина «неуступчивыми переговорщиками», которые, однако, желают урегулировать конфликт.

При этом в Анкаре президент США выразил уверенность, что Зеленскому по силам «построить великую страну», также он открыто заявил «об определенном интересе» Соединенных Штатов к украинским землям.

Ранее Трамп признался, что ему присылают фотографии с полей сражений на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!