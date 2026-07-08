Трамп раскрыл ключевой итог результативной встречи с Зеленским на саммите НАТО

Трамп сообщил о результативной встрече с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре прошла очень хорошо и позитивно. Об этом он написал в соцсети X.

«У меня и президента Зеленского только что состоялась пресс-конференция с представителями фейковых новостей. Она прошла очень хорошо. <...> Очень позитивно!»

Глава Белого дома отдельно отметил, что «все ищут решение».

До этого Трамп, говоря об украинском конфликте, назвал Зеленского и президента РФ Владимира Путина «неуступчивыми переговорщиками», которые, однако, желают урегулировать конфликт.

При этом в Анкаре президент США выразил уверенность, что Зеленскому по силам «построить великую страну», также он открыто заявил «об определенном интересе» Соединенных Штатов к украинским землям.

Ранее Трамп признался, что ему присылают фотографии с полей сражений на Украине.