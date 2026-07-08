Трамп анонсировал новые удары по Ирану в ближайшие часы

США намерены в ближайшие часы нанести новые удары по территории Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО, трансляцию вел телеканал CNN.

«Мы нанесли им очень сильный удар прошлой ночью, и, вероятно, нанесем им сильный удар и сегодня вечером. <...> Они были задирами на Ближнем Востоке, но теперь они ими больше не являются», — сказал глава Белого дома.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран также обвинил американских военных в нанесении ударов.

8 июля Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует, переговоры бессмысленны. Он также назвал иранское руководство «злыми больными людьми» и сравнил их с раковой опухолью.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером говорил, что российская сторона готова оказать содействие по деэскалации конфликта и установки стабильности в Иране.

Ранее Иран пообещал устроить США настоящий ад.