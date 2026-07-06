Рябков рассказал о реакции Трампа на предложения РФ по Ирану

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным с уважением и заинтересованностью отреагировал на готовность России оказать содействие в урегулировании конфликта в Иране. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Безусловно. Уважительная и заинтересованная реакция, я бы так сказал. Как они отреагируют в практическом плане — вопрос отдельный», — сказал он, отвечая на вопрос, какой была реакция США на предложение России оказать содействие в урегулировании в Иране.

Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

Обсуждение проходило в преддверии саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре и куда приедет Зеленский. Одной из основных тем встречи станет дальнейшая поддержка Украины.

Ранее в Кремле оценили переговоры Путина и Трампа.