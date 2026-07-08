Трамп допустил продолжение переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские переговорщики, в том числе спецпосланники Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, могут продолжить переговоры с Ираном для заключения итогового соглашения. Его заявление прозвучало в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, трансляция которорой ведется на YouTube-канале агентства Reuters.

«Наши ребята могут продолжить (переговоры с Ираном. — «Газета.Ru»), понимаете, Стив [Уиткофф] великолепен, и Джаред [Кушнер], и все остальные парни», — сказал американский лидер.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ был рассчитан на 60 дней. Однако спустя всего несколько дней американское руководство обвинило Иран в нарушении режима прекращения огня в Ормузском проливе. Тегеран также обвинил американских военных в нанесении ударов.

8 июля Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует, переговоры бессмысленны. Он также назвал иранское руководство «злыми больными людьми» и сравнил их с раковой опухолью.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин и Трамп обсудили по телефону ситуацию вокруг Ирана. В ходе беседы российский лидер выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном позволит найти развязки по ключевым вопросам урегулирования конфликта.

Ранее Иран пообещал устроить США настоящий ад.