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Политика

Трамп высоко оценил военную мощь России

Трамп признал, что Россия обладает значительной военной мощью
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп признал, что Россия обладает значительной военной мощью. Об этом он заявил в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, трансляция которой ведется на YouTube-канале агентства Reuters.

«Россия, знаете, это большая, это большая страна, но это и большая сила», — сказал американский лидер.

4 июля Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Путин указал Трампу на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников о ситуации на фронте.

В понедельник Трамп высоко оценил телефонный разговор с Путиным, назвав его хорошим. По словам главы США, российский лидер хочет завершить конфликт, и Украина также настроена на это.

Ранее в России рассказали, когда Трамп может присоединиться к поддержке Украины.

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