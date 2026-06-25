В России рассказали, когда Трамп может присоединиться к поддержке Украины

Высказывания президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский «хорошо держится» совершенно точно не говорят о возросшей симпатии главы Белого дома, как это пытаются представить в западных СМИ. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.

«У Трампа нет ни одной причины, ни одного обстоятельства, по которому бы он относился к Зеленскому позитивно или с симпатией. Он его ненавидит — чисто морально. Поэтому говорить о том, что Трамп лично поменял отношение к украинскому президенту, нельзя», — заявил Маркелов.

Политолог обратил внимание на контекст реплики, прозвучавшей во время визита генсека НАТО Марка Рютте.

«Фраза «у него все хорошо, он держится» относится совершенно не к Зеленскому. Во-первых, сам Рютте мог попросить Трампа мягче оценить Киев. Во-вторых, Трамп прекрасно понимает, что Зеленский несамостоятелен от слова совсем. И это скорее был сигнал для его политических друзей в Европе и вечных союзников, которые Киев поддерживают. То есть Трамп дал понять, что видит все, что для Украины делается сейчас не руками США и оценивает это хорошо», — пояснил политолог.

По его мнению, единственная возможность, при которой Трамп начнет поддерживать Украину на деле, а не на словах, возникнет в случае укрепления сил Европы.

«Трамп действительно переобуется и начнет помогать Украине только тогда, когда Евросоюз настолько укрепится с точки зрения самостоятельных политических решений, что к силовому Евросоюзу можно будет возвращаться. Политическое кредо Трампа — присоединяться к сильным позициям. Как только он почувствует, что ЕС действует реально с позиции силы, тогда он может поменять политические ориентиры», — заключил Маркелов.

Президент США похвалил главу Украины за успехи в конфликте с Россией во время встречи с генеральным секретарем НАТО в Белом доме. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

По данным телеканала, Трамп заявил, что «и Украина, и Россия потеряли многих людей» в ходе конфликта, но, несмотря на это, Зеленский «справляется довольно хорошо», а сама республика «проявляет мужество, располагает отличной техникой, а также сильными бойцами».

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