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Политика

Трамп заявил о желании России и Украины завершить конфликт

Трамп: Россия и Украина хотят завершить конфликт, идут переговоры о мире
Ken Cedeno/Reuters

И Россия, и Украина хотят завершить конфликт, переговоры о мире уже идут. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме.

Американский лидер высоко оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 4 июля, назвав его хорошим. По словам Трампа, Путин хочет завершить конфликт, и Украина также настроена на это.

«И мы ведем переговоры», — добавил он.

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Белого дома выступает против наступательных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он объяснил позицию Вашингтона усилиями по разрешению военного кризиса и напомнил о неудачном контрнаступлении ВСУ в 2023 году.

4 июля Путин и Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и продолжение диалога между Москвой и Вашингтоном. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Путин указал Трампу на ложные сообщения Украины и ее европейских союзников о ситуации на фронте.

7 июля в Анкаре на саммите НАТО Трамп планирует обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Высока ли вероятность скорой активизации переговорного процесса и каких позиций будет придерживаться президент США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленскому предрекли унижение на саммите НАТО.

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