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Политика

Эрдоган поддержал позицию Трампа по Украине

Эрдоган: Турция поддерживает мирные инициативы Трампа по Украине
Osmancan Gurdogan/Reuters

Турция поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Анкаре, пишет издание Milliyet.

«Я разделяю позицию господина Трампа о мире на Украине и заявляю о нашей поддержке инициативы по составлению списков приоритетных потребностей Украины», — сказал он.

Турция также использует каналы связи с Россией для урегулирования конфликта, подчеркнул президент.

Саммит НАТО проходит в Анкаре 7-8 июля. Европейские члены альянса надеются восстановить отношения с американским президентом. Встречу также посещает Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную военную помощь.

В конце июня президент России Владимир Путин сообщал, что Украина предложила прекратить удары вглубь территорий, ограничив боевые действия четырьмя областями — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. По словам Путина, это позволило бы Вооруженным силам Украины перебросить войска из других регионов в эти четыре области. Глава государства подчеркнул, что украинские войска испытывают катастрофический дефицит военнослужащих, ограничение территорий боевых действий только спасет их. Однако это не входит в планы России, подытожил президент.

Ранее СМИ узнали о стремлении Турции взять на себя роль США в НАТО.

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