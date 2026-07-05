«Он будет немножко непредсказуемым». Чего ждать от саммита НАТО в Турции

На следующей неделе в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против России. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

В столице Турции Анкаре 7-8 июля соберутся лидеры НАТО, где европейцы намерены преодолеть разногласия с президентом США Дональдом Трампом и сделать все, чтобы активизировать свои совместные усилия по помощи Украине и защиты континента от якобы существующей российской угрозы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что предстоящая встреча покажет, что европейцы выполняют обещания увеличить расходы на оборону, чтобы сдержать Россию от любого нападения, и что будут подписаны сделки по поставкам вооружений на десятки миллиардов долларов.

«Саммит на следующей неделе будет посвящен преобразованию дополнительных расходов в боеготовность и значительному наращиванию нашей оборонной промышленности», — заявил Рютте.

Ожидается также, что лидеры пообещают продолжать финансирование Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский также примет участие во встречах и надеется провести двусторонние переговоры с Трампом.

НАТО 3.0

На предстоящем саммите НАТО, конечно, будут обсуждать ключевые моменты сегодняшней повестки безопасности, но главное, что участники альянса хотели бы попытаться модернизировать подход к работе НАТО в целом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Этот саммит можно считать важным этапом попытки реконструкции альянса. Европейские страны подготовили так называемую концепцию «НАТО 3.0». Если говорить в двух словах, ее смысл — перераспределить бремя ответственности за безопасность стран НАТО от США к крупнейшим европейским государствам, входящим в альянс. На мой взгляд, это и есть основная, специфическая черта этого саммита», — сказал политолог.

Понятно, что на одном саммите не удастся взять и сразу все перестроить. Здесь нужно согласие всех членов НАТО и готовность взять на себя ответственность, чтобы потихоньку замещать США, добавил эксперт.

«Кроме того, будут обсуждать ключевые моменты международной повестки. В первую очередь кризис в Персидском заливе и ситуацию на Ближнем Востоке в целом. Также альянс хочет выработать единый подход по украинскому кризису. Будет стоять вопрос о продолжении поддержки Украины», — рассказал Топорнин.

Он считает, что ничего нового в плане поддержки Украины ожидать не стоит, потому что НАТО и так всегда поддерживало Украину, разве что опять таки в рамках «НАТО 3.0» акцент сместится на большее участие стран Европы.

«Генсек альянса Марк Рютте проделал большую дипломатическую работу. Ему удалось сгладить глобальные противоречия. Сейчас НАТО выглядит более сплоченным. Европейцы как будто смирились с тем, что им придется подождать до выборов в США в 2029 году , потому что именно тогда станет понятно, победят ли вновь представители республиканцев, или же Штаты вернутся к стандартной глобалистско-демократической повестке», — заявил политолог.

Thomas Peter/Reuters

Топорнин отметил, что на саммите НАТО также пойдет речь о перевооружении.

«Новые виды оружия, особенно беспилотные системы, наверняка будут обсуждать в ходе саммита. НАТО нужно расширять производство, внедрять новые технологии. Это уже составляет военную основу модернизации НАТО. За разработку новых типов вооружений и поставку большего количества оружия Киеву будет выступать также и президент Зеленский», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Марк Карни объявит о создании нового оборонного банка НАТО на саммите альянса в Анкаре. Целью этого кредитного учреждения станет укрепление обороноспособности стран — членов Североатлантического альянса за счет привлечения до $133 млрд.

Цирк для Трампа

Многие западные СМИ, в том числе журнал Foreign Policy (FP) предсказывают, что саммит НАТО в Турции станет очередной возможностью для Дональда Трампа раскритиковать альянс.

«Давнее презрение Трампа к альянсу уже стало обыденностью, но это определенно не то, что хотят получить европейские страны-члены НАТО и Канада на саммите в Анкаре. На прошлой неделе Трамп пошутил, что едет на саммит только из-за своей симпатии к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану», — говорится в материале FP.

В статье журнала отмечается, что заявления Трампа перед саммитом предвещают новый виток конфликтов внутри НАТО. При этом FP пишет, что распри США и Европы могут отвлечь внимание от «главного приоритета европейских членов НАТО — прекращения войны России с Украиной».

Противоречия между Трампом и Европой, несомненно, есть, но их не стоит преувеличивать, заявил «Газете.Ru» чрезвычайный и полномочный посол РФ, дипломат Константин Долгов.

« Противоречия между Трампом и Европой есть — с рядом лидеров это очевидно . Думаю, эти противоречия вряд ли куда-то исчезнут, потому что администрация Трампа не собирается менять свой подход пока что. Но я бы не стал драматизировать и преувеличивать эти противоречия», — заявил дипломат.

Он также отметил, что Европа все больше загоняется себя в положение, когда отказаться от поддержки Украины уже просто невозможно, а потому они вынуждены будут говорить об украинской теме на саммите.

Трампа вряд ли придется уговаривать на этот раз поддержать повестку саммита НАТО, он уже «за все предложения», считает политолог, американист Рафаэль Ордуханян.

« Соединенные Штаты уже устами госсекретаря Марко Рубио перенастраиваются на проукраинскую позицию . Я уверен, что на саммите Трамп как всегда в будет болтать о том, что США выступают за все хорошее против всего плохого. При этом на саммите будут приняты решения об укреплении военной мощи альянса, что для России безусловно негативно», — сказал политолог.

По мнению политолога, США начали менять позицию по украинской теме не из-за личных симпатий, а после давления глобальных элит на самого Трампа .

«Трампу вся эта компания, уж тем более Зеленский, противны. Это человек, который прекрасно видит, что это за люди, и по-человечески он их ненавидит всех. Но дело в том, что ему объяснили, как надо себя вести. Объяснил финансовый олигархат, который его спонсирует, объяснили в BlackRock. Все они не заинтересованы в завершении украинского конфликта, а потому надо продолжать», — заключил Ордуханян.

Помощь Украине

На саммите НАТО Украина хочет добиться решений о новых взносах по программе PURL и о получении систем ПВО. Об этом в интервью «Европейской правде» рассказала посол Украины при НАТО Алена Гетманчук.

«Одно из наших ключевых ожиданий от саммита НАТО в Анкаре — чтобы были новые взносы и в программу PURL, а также, скажу обтекаемо, другие решения по получению антибаллистических средств», — отметила она.

Гетманчук добавила, что сейчас для Украины программа PURL более приоритетна, так как Киеву нужны дополнительные ракеты PAC-3 для систем ПВО Patriot.

О неких заявлениях в отношении Украины на саммите НАТО в Анкаре рассказал и постоянный представитель США в Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер. По его словам, «заявления со стороны США и союзников будут существенными», после чего «все активизируется» .

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте Ukrainian Presidential Press Office/AP

Ожидать каких-либо конструктивных решений от членов НАТО в отношении российско-украинского конфликта точно не стоит, считает дипломат Константин Долгов.

«Я вообще не вижу никаких перспектив для каких-то конструктивных решений со стороны членов НАТО. Я уверен, что те решения, которые будут приняты в Анкаре, будут направлены на дальнейшее усиление угроз безопасности в Европе и в мире», — подчеркнул он в комментарии «Газете.Ru».

Эксперт пояснил, что военно-промышленный комплекс альянса получает огромные прибыли, а значит, украинский и антироссийский таран будет использоваться и дальше.

«Европейцы стоят на жесткой антироссийской линии, поскольку им нужно максимально задействовать потенциал разогнанного ВПК, получая с этого барыши и одновременно отвлекая внимание от колоссальных внутренних проблем, накопленных по вине их же властей», — резюмировал дипломат.

Немного с другой стороны на предстоящий саммит смотрит заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Газетой.Ru» он назвал встречу НАТО в Анкаре «непредсказуемой».



« Этот саммит, мне кажется, будет немножко непредсказуемым , потому что по-разному настроены лидеры стран НАТО. Позиция американцев тоже до конца нам не ясна, потому что уже они опосредованно заявляют, что не готовы ввязываться в войну на стороне стран НАТО против России», — сказал сенатор.

Он отметил, что среди стран-членов НАТО есть некоторые разногласия по поводу оказания военной помощи Украине. Режим Зеленского настолько себя скомпрометировал, что многие европейские страны реально считают, что он становится террористическим, заключил Джабаров.