СМИ узнали о стремлении Турции взять на себя роль США в НАТО

В преддверии саммита НАТО в Анкаре Турция превращается из «черной овцы» альянса в его ключевого игрока, способного удержать союзников от раскола и заменить Европе США. Такие выводы делает Bloomberg.

Агентство ссылается на дипломатов, которые называют президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «сильным лидером», вызывающим уважение в Вашингтоне и способным «сохранить саммит в рабочем русле» на фоне напряженных отношений Европы и США.

Опрошенные Bloomberg эксперты отметили и растущую роль Турции в снабжении Европы оружием. В статье указано, что в прошлом году более половины экспорта турецкого ВПК ушло в США, Европу и к другим западным союзникам.

С 2020 года продажи турецких оборонных компаний за рубеж выросли в четыре раза за счет поставок широкого спектра совместимых с НАТО систем — от боевых дронов и военных кораблей до учебных самолетов, бронетехники и военной электроники.

По данным Bloomberg, на саммите анонсируют ряд крупных оборонных сделок, призванных заместить сокращающееся американское военное присутствие в Европе.

Агентство утверждает, что администрация США планирует вывести из Европы около трети стратегических бомбардировщиков и истребителей, почти все разведывательные и ударные дроны и половину военного флота.

«Турция видит себя ключевым звеном для заполнения этого вакуума», — говорится в статье.

Bloomberg напоминает, что после холодной войны Турция, в отличие от подавляющего большинства ее европейских союзников по НАТО, не сокращала армию: в прошлом году ее военные расходы выросли на 7% и достигли $30 млрд.

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