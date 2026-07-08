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США нанесли удары по Ирану

CENTCOM: военные США начали наносить серию мощных ударов по Ирану
Noel Celis/AP

Военные Вооруженных сил США начали наносить серию мощных ударов по Ирану. Об этом в социальной сети Х сообщает Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

В его заявлении сказано, что атаки совершаются в ответ на якобы удары Исламской Республики по трем коммерческим судам, которые проходили через Ормузский пролив.

Незадолго до этого стало известно, что серия из шести взрывов раздалась на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Также несколько взрывов произошли в городах Ирана Бендер-Аббас и Сирик.

28 июня президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удары по многочисленным целям в Иране. Он назвал это ответом на «очередное нарушение соглашения о прекращении огня».

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США. В меморандуме также говорится о санкционных послаблениях, доступе Ирана к части замороженных активов и продолжении переговоров по ядерной программе.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.

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